Bloomberg: лидеры стран G7 с участием Зеленского обсудят 8 мая новые санкции против России
- AP
По данным собеседника агентства, украинский президент Владимир Зеленский приглашён в качестве участника дискуссии.
Как сообщалось ранее, Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций к 9 мая.
Еврокомиссия уже передала Совету ЕС на утверждение шестой пакет антироссийских санкций.
Вместе с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.
В письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен политик заявил, что Будапешт не сможет реализовать предложенные ЕК санкции в «их текущем виде».