Bloomberg: лидеры стран G7 с участием Зеленского обсудят 8 мая новые санкции против России

Лидеры стран G7 обсудят 8 мая возможные новые санкции против России в связи с операцией по защите Донбасса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.

По данным собеседника агентства, украинский президент Владимир Зеленский приглашён в качестве участника дискуссии.

Как сообщалось ранее, Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций к 9 мая.

Еврокомиссия уже передала Совету ЕС на утверждение шестой пакет антироссийских санкций.

Вместе с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.

В письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен политик заявил, что Будапешт не сможет реализовать предложенные ЕК санкции в «их текущем виде».