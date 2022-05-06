Bloomberg: лидеры стран G7 с участием Зеленского обсудят 8 мая новые санкции против России

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Лидеры стран G7 обсудят 8 мая возможные новые санкции против России в связи с операцией по защите Донбасса, сообщает Bloomberg со ссылкой на источники.
Bloomberg: лидеры стран G7 с участием Зеленского обсудят 8 мая новые санкции против России
  • AP

По данным собеседника агентства, украинский президент Владимир Зеленский приглашён в качестве участника дискуссии.

Как сообщалось ранее, Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций к 9 мая.

Еврокомиссия уже передала Совету ЕС на утверждение шестой пакет антироссийских санкций.

Вместе с этим премьер-министр Венгрии Виктор Орбан обвинил Брюссель в том, что предложения Еврокомиссии по нефтяному эмбарго в отношении России могут подорвать единство Евросоюза.

В письме главе ЕК Урсуле фон дер Ляйен политик заявил, что Будапешт не сможет реализовать предложенные ЕК санкции в «их текущем виде».

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