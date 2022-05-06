Зеленский примет участие в видеоконференции G7

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Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в видеоконференции лидеров стран «группы семи» (G7), назначенной на 8 мая.
Зеленский примет участие в видеоконференции G7
  • AP

Об этом сообщила представитель правительства Германии Кристиане Хофман на брифинге. Её слова приводит ТАСС.

Основной темой совещания станут события на Украине. Хофман отметила, что в нынешней ситуации «сплочённость «семёрки» важнее, чем когда-либо». 

«8 мая — историческая дата окончания в Европе Второй мировой войны, которая вызвала ужас, разрушения и смерть», — отметила представитель правительства. 

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ближайшее время посетит Украину.

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