Зеленский примет участие в видеоконференции G7

Президент Украины Владимир Зеленский примет участие в видеоконференции лидеров стран «группы семи» (G7), назначенной на 8 мая.

Об этом сообщила представитель правительства Германии Кристиане Хофман на брифинге. Её слова приводит ТАСС.

Основной темой совещания станут события на Украине. Хофман отметила, что в нынешней ситуации «сплочённость «семёрки» важнее, чем когда-либо».

«8 мая — историческая дата окончания в Европе Второй мировой войны, которая вызвала ужас, разрушения и смерть», — отметила представитель правительства.

Ранее сообщалось, что министр иностранных дел Германии Анналена Бербок в ближайшее время посетит Украину.