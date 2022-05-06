Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны во Франции

Российских представителей не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны во Франции 8 мая. Об этом сообщил посол России в Париже Алексей Мешков.

«8 мая во Франции традиционно будут проводится празднования, посвящённые победе во Второй мировой войне», — приводит РИА Новости его слова.

Мешков сообщил, что французская сторона всегда приглашала послов и военных атташе сначала Советского Союза, а потом России и Белоруссии на мероприятия.

«В этом году нам места на трибуне не нашлось, хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», — подчеркнул российский посол.

Ранее стало известно, что полиция Берлина разрешила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.

Уточняется, что в ходе мероприятия запрещена демонстрация любых военных символов.