Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны во Франции

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Российских представителей не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны во Франции 8 мая. Об этом сообщил посол России в Париже Алексей Мешков.
Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны во Франции
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«8 мая во Франции традиционно будут проводится празднования, посвящённые победе во Второй мировой войне», — приводит РИА Новости его слова.

Мешков сообщил, что французская сторона всегда приглашала послов и военных атташе сначала Советского Союза, а потом России и Белоруссии на мероприятия.

«В этом году нам места на трибуне не нашлось, хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», — подчеркнул российский посол.

Ранее стало известно, что полиция Берлина разрешила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.

Уточняется, что в ходе мероприятия запрещена демонстрация любых военных символов.

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