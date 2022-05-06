Россию не пригласили на празднование окончания Второй мировой войны во Франции
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«8 мая во Франции традиционно будут проводится празднования, посвящённые победе во Второй мировой войне», — приводит РИА Новости его слова.
Мешков сообщил, что французская сторона всегда приглашала послов и военных атташе сначала Советского Союза, а потом России и Белоруссии на мероприятия.
«В этом году нам места на трибуне не нашлось, хотя там будут сидеть послы тех стран, которые воевали на стороне гитлеровской Германии», — подчеркнул российский посол.
Ранее стало известно, что полиция Берлина разрешила проведение акции «Бессмертный полк» 9 мая.
Уточняется, что в ходе мероприятия запрещена демонстрация любых военных символов.