Промпроизводство в Германии в марте упало на рекордные 3,9%

Объём промышленного производства в Германии в марте 2022 года сократился на 3,9% по сравнению с предыдущим месяцем.

Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).

Падение стало максимальным с апреля 2020 года (-18,1% по сравнению с мартом 2020 года).

Аналитики ожидали более умеренного снижения показателя в марте 2022 года — на 1%.

Destatis также подчёркивает, что многие компании по-прежнему испытывают проблемы с выполнением своих заказов из-за нарушенных цепочек поставок после начала российской спецоперации на Украине.

Согласно пересмотренным данным, в феврале объём промышленного производства в ФРГ увеличился на 0,1%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.

Ранее сообщалось, что объём промышленного производства в Москве вырос на 20,5% с начала года.