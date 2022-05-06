Промпроизводство в Германии в марте упало на рекордные 3,9%
- AP
Об этом свидетельствуют данные Федерального статистического управления страны (Destatis).
Падение стало максимальным с апреля 2020 года (-18,1% по сравнению с мартом 2020 года).
Аналитики ожидали более умеренного снижения показателя в марте 2022 года — на 1%.
Destatis также подчёркивает, что многие компании по-прежнему испытывают проблемы с выполнением своих заказов из-за нарушенных цепочек поставок после начала российской спецоперации на Украине.
Согласно пересмотренным данным, в феврале объём промышленного производства в ФРГ увеличился на 0,1%, а не на 0,2%, как сообщалось ранее.
Ранее сообщалось, что объём промышленного производства в Москве вырос на 20,5% с начала года.