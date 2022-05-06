Байден и Шольц обсудили оказание помощи Украине

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Президент США Джо Байден и канцлер Германии Олаф Шольц обсудили оказание гуманитарной и военной помощи Украине.

Согласно заявлению Белого дома, политики «провели обзор» мер по оказанию содействия в сфере безопасности властям официального Киева и гуманитарной помощи для украинцев.

«Президент приветствовал предоставление ФРГ содействия в сфере безопасности, недавнее обещание предоставить дополнительную гуманитарную помощь, а также их тесные партнёрские отношения в течение данного кризиса», — следует из релиза.

Канцлер ФРГ Олаф Шольц ранее заявил о том, что Германия продолжит предоставлять Украине военную помощь.

Посол России в Вашингтоне Анатолий Антонов выразил мнение, что США стремятся любыми силами затянуть российскую военную спецоперацию на Украине.

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