Антонов заявил, что Россия не угрожает США и их европейским союзникам

Россия не угрожает США и их европейским союзникам, а пытается не допустить эскалации ситуации на Украине, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Наша страна не угрожает США и их европейским союзникам, а, наоборот, прилагает все усилия, чтобы не допустить эскалации украинского кризиса», — приводит дипмиссия его слова для Newsweek.

Дипломат также предупредил о возможных рисках, связанных с вмешательством государств НАТО в российскую спецоперацию на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее предупредил о последствиях вмешательства в неё.

По словам главы государства, если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответно-встречные удары будут молниеносными и быстрыми.