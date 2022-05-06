Антонов заявил, что Россия не угрожает США и их европейским союзникам

Короткая ссылка
Россия не угрожает США и их европейским союзникам, а пытается не допустить эскалации ситуации на Украине, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«Наша страна не угрожает США и их европейским союзникам, а, наоборот, прилагает все усилия, чтобы не допустить эскалации украинского кризиса», — приводит дипмиссия его слова для Newsweek.

Дипломат также предупредил о возможных рисках, связанных с вмешательством государств НАТО в российскую спецоперацию на Украине.

Президент России Владимир Путин ранее предупредил о последствиях вмешательства в неё. 

По словам главы государства, если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответно-встречные удары будут молниеносными и быстрыми.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить