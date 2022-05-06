Антонов заявил, что Россия не угрожает США и их европейским союзникам
«Наша страна не угрожает США и их европейским союзникам, а, наоборот, прилагает все усилия, чтобы не допустить эскалации украинского кризиса», — приводит дипмиссия его слова для Newsweek.
Дипломат также предупредил о возможных рисках, связанных с вмешательством государств НАТО в российскую спецоперацию на Украине.
Президент России Владимир Путин ранее предупредил о последствиях вмешательства в неё.
По словам главы государства, если кто-то будет пытаться вмешаться со стороны в происходящие события и создавать для России неприемлемые угрозы стратегического характера, то ответно-встречные удары будут молниеносными и быстрыми.