Антонов заявил о готовности России возобновить консультации по стратстабильности с США
«К сожалению, Вашингтон в одностороннем порядке «заморозил» двусторонний диалог по стратегической стабильности... поставив под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями. Россия готова возобновить консультации, как только будут готовы США», — говорится в статье дипломата для Newsweek.
Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее подчеркнул, что Москва не прерывала контакты с США и не намерена их свёртывать, но именно Вашингтон выступил за прекращение диалога по ряду важных направлений.
По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, отношения между Россией и США могут улучшиться, если Вашингтон займёт конструктивную позицию.