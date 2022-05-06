Антонов заявил о готовности России возобновить консультации по стратстабильности с США

Россия готова возобновить консультации по стратстабильности с США, как только они будут к этому готовы, заявил российский посол в Вашингтоне Анатолий Антонов.

«К сожалению, Вашингтон в одностороннем порядке «заморозил» двусторонний диалог по стратегической стабильности... поставив под угрозу перспективы сохранения основ контроля над вооружениями. Россия готова возобновить консультации, как только будут готовы США», — говорится в статье дипломата для Newsweek.

Замглавы МИД России Сергей Рябков ранее подчеркнул, что Москва не прерывала контакты с США и не намерена их свёртывать, но именно Вашингтон выступил за прекращение диалога по ряду важных направлений.

По словам пресс-секретаря российского лидера Дмитрия Пескова, отношения между Россией и США могут улучшиться, если Вашингтон займёт конструктивную позицию.