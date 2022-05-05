Компания — разработчик ПО для удалённого доступа TeamViewer объявила об уходе из России

Компания TeamViewer, разрабатывающая программное обеспечение для удалённого доступа, объявила об уходе с рынков России и Белоруссии.

«Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся коммерческую деятельность в России и Белоруссии», — говорится в заявлении компании.

В TeamViewer также заявили, что не намерены продлевать контракты с российскими и белорусскими клиентами.

Ранее сообщалось, что американская компания Monotype ограничила российским пользователям доступ к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.