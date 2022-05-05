Компания — разработчик ПО для удалённого доступа TeamViewer объявила об уходе из России
- globallookpress.com
«Мы решили полностью прекратить любую оставшуюся коммерческую деятельность в России и Белоруссии», — говорится в заявлении компании.
В TeamViewer также заявили, что не намерены продлевать контракты с российскими и белорусскими клиентами.
Ранее сообщалось, что американская компания Monotype ограничила российским пользователям доступ к популярным шрифтам Times New Roman, Arial, Verdana, Tahoma и Helvetica.