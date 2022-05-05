МИД: Москва ответит на срыв Вашингтоном участия российской делегации в заседании ООН

Россия ответит на агрессивные действия США против участия российских делегаций в заседании ООН. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.

«Власти США в очередной раз воспрепятствовали приезду российских представителей на проводимое под эгидой ООН мероприятие... Подобный агрессивный курс, разумеется, без ответа не останется», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте российского МИД.

В ведомстве напомнили, что ряду российских дипломатов не выдали американские визы для участия в Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов.

Захарова отметила, что Вашингтон последовательно нарушает взятые на себя в рамках ООН обязательства с целью усилить конфронтацию с Москвой.

4 мая первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.

В свою очередь, представитель Генсека Стефан Дюжаррик заявил, что администрация ООН продолжит поднимать вопрос невыдачи со стороны США виз российским дипломатам, которые едут на заседания в организации.