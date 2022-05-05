МИД: Москва ответит на срыв Вашингтоном участия российской делегации в заседании ООН

Короткая ссылка
Россия ответит на агрессивные действия США против участия российских делегаций в заседании ООН. Об этом заявила официальный представитель российского МИД Мария Захарова.
МИД: Москва ответит на срыв Вашингтоном участия российской делегации в заседании ООН
  • © РИА Новости / Виталий Белоусов

«Власти США в очередной раз воспрепятствовали приезду российских представителей на проводимое под эгидой ООН мероприятие... Подобный агрессивный курс, разумеется, без ответа не останется», — заявила Захарова, её слова приводятся на сайте российского МИД.

В ведомстве напомнили, что ряду российских дипломатов не выдали американские визы для участия в Постоянном форуме ООН по вопросам коренных народов.

Захарова отметила, что Вашингтон последовательно нарушает взятые на себя в рамках ООН обязательства с целью усилить конфронтацию с Москвой. 

4 мая первый зампостпреда России при организации Дмитрий Полянский сообщил, что участие российской делегации в сессии комитета ООН по информации было сорвано из-за действий США: глава делегации Мария Захарова получила визу слишком поздно, а у двух экспертов виз пока нет вовсе.

В свою очередь, представитель Генсека Стефан Дюжаррик заявил, что администрация ООН продолжит поднимать вопрос невыдачи со стороны США виз российским дипломатам, которые едут на заседания в организации.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить