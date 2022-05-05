Reuters: дипломаты попросили ВОЗ закрыть в Москве офис по неинфекционным заболеваниям

Короткая ссылка
Дипломаты европейских стран подписали проект резолюции, согласно которому Всемирную организацию здравоохранения призывают рассмотреть возможность закрытия Европейского офиса по профилактике неинфекционных заболеваний.
Reuters: дипломаты попросили ВОЗ закрыть в Москве офис по неинфекционным заболеваниям
  • AP

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.

По его данным, проект был подготовлен представителями Украины. Как ожидается, ВОЗ рассмотрит его на следующей неделе, во вторник.

В резолюции дипломаты Евросоюза также призвали Всемирную организацию здравоохранения приостановить проведение всех своих встреч в Москве.

При этом резолюция не предлагает закрытие представительства ВОЗ в России, также расположенного в Москве.

Ранее в России предложили принять законопроект о штрафах за ввоз и реализацию незарегистрированных иностранных препаратов, рекомендованных ВОЗ.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить