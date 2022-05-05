Reuters: дипломаты попросили ВОЗ закрыть в Москве офис по неинфекционным заболеваниям
- AP
Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.
По его данным, проект был подготовлен представителями Украины. Как ожидается, ВОЗ рассмотрит его на следующей неделе, во вторник.
В резолюции дипломаты Евросоюза также призвали Всемирную организацию здравоохранения приостановить проведение всех своих встреч в Москве.
При этом резолюция не предлагает закрытие представительства ВОЗ в России, также расположенного в Москве.
Ранее в России предложили принять законопроект о штрафах за ввоз и реализацию незарегистрированных иностранных препаратов, рекомендованных ВОЗ.