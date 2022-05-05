Reuters: дипломаты попросили ВОЗ закрыть в Москве офис по неинфекционным заболеваниям

Дипломаты европейских стран подписали проект резолюции, согласно которому Всемирную организацию здравоохранения призывают рассмотреть возможность закрытия Европейского офиса по профилактике неинфекционных заболеваний.

Об этом сообщило агентство Reuters со ссылкой на имеющийся в распоряжении агентства документ.

По его данным, проект был подготовлен представителями Украины. Как ожидается, ВОЗ рассмотрит его на следующей неделе, во вторник.

В резолюции дипломаты Евросоюза также призвали Всемирную организацию здравоохранения приостановить проведение всех своих встреч в Москве.

При этом резолюция не предлагает закрытие представительства ВОЗ в России, также расположенного в Москве.

Ранее в России предложили принять законопроект о штрафах за ввоз и реализацию незарегистрированных иностранных препаратов, рекомендованных ВОЗ.