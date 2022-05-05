Член российской делегации Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело

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Глава международного комитета Госдумы, участник российской переговорной группы с Украиной Леонид Слуцкий заявил, что переговоры с представителями Киева идут тяжело.
Член российской делегации Слуцкий заявил, что переговоры с Украиной идут тяжело
  • РИА Новости

«Я являюсь одним из четырёх переговорщиков с российской стороны, правда, переговариваться тяжело. Украинские визави договариваются, а потом откатывают обратно», — приводит РИА Новости его слова во время встречи в госпитале с раненными в ходе спецоперации солдатами.

Слуцкий сообщил, что российская сторона старается делать всё возможное для поддержки специальной военной операции на Украине.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что президент Украины Владимир Зеленский может поменять позицию несколько раз в течение одного дня.

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