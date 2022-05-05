Адвокат Ярмуш назвала дискриминацией планы ЕС запретить продажу недвижимости россиянам

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Адвокат Мария Ярмуш в беседе с радио «Комсомольская правда» прокомментировала планы Евросоюза в рамках очередного пакета санкций запретить продавать российским гражданам и компаниям недвижимость на территории ЕС.
Адвокат Ярмуш назвала дискриминацией планы ЕС запретить продажу недвижимости россиянам
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«Мы видим, что Еврокомиссия хочет сделать прямую дискриминацию российских граждан только потому, что они живут в России, и нарушает свои же принципы защиты и уважения права собственности, которые задекларированы в Конвенции о защите прав человека и основных свобод. То есть они нарушают международное и национальное законодательство», — пояснила Ярмуш.

Она не исключила, что следующим незаконным действием со стороны ЕС может стать конфискация имущества без возмещений у россиян, которые имеют вид на жительство в европейских странах и уже ранее купили там недвижимость.

Накануне стало известно, что Еврокомиссия в рамках шестого пакета санкций предлагает запретить физическим и юридическим лицам из России покупать недвижимость в Европе.

Ранее кандидат экономических наук Евгений Иванов в беседе с ФБА «Экономика сегодня» высказался о последствиях санкций для Великобритании.

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