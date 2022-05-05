ЦБ Бразилии обновил максимум по ключевой ставке

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Комитет по монетарной политике Центробанка Бразилии повысил ставку до пятилетнего максимума на фоне «ухудшения внешней обстановки».

«Комитет по монетарной политике Центробанка Бразилии единогласно принял решение о повышении ставки до 12,75% годовых», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ подчеркнули факт ухудшения внешней обстановки. Отмечается, что переоценка монетарной политики развитыми странами «укрепляет сомнения и приводит к дополнительной волатильности, в частности в развивающихся странах».

Центробанк России ранее решил снизить ключевую ставку до 14% годовых.

Такое решение в ЦБ объяснили сокращением рисков для финансовой стабильности в России и замедлением темпов роста потребительских цен.

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