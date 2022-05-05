ЦБ Бразилии обновил максимум по ключевой ставке

Комитет по монетарной политике Центробанка Бразилии повысил ставку до пятилетнего максимума на фоне «ухудшения внешней обстановки».

«Комитет по монетарной политике Центробанка Бразилии единогласно принял решение о повышении ставки до 12,75% годовых», — говорится в сообщении регулятора.

В ЦБ подчеркнули факт ухудшения внешней обстановки. Отмечается, что переоценка монетарной политики развитыми странами «укрепляет сомнения и приводит к дополнительной волатильности, в частности в развивающихся странах».

Центробанк России ранее решил снизить ключевую ставку до 14% годовых.

Такое решение в ЦБ объяснили сокращением рисков для финансовой стабильности в России и замедлением темпов роста потребительских цен.