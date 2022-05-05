АР: задержанный премьер Виргинских островов может быть выпущен под залог в $500 тысяч
В решении федерального судьи Алисии Отазо-Рейес говорится, что Фэхи вряд ли станет участвовать в преступной деятельности, если окажется на свободе.
Как сообщает Associated Press со ссылкой на решение судьи, премьер может остаться до суда в квартире своих дочерей в Майами при условии, что члены семьи сдадут паспорта, а сам Фэхи будет носить электронный браслет.
Ранее глава британского МИД Лиз Трасс сообщила о задержании в США премьер-министра Виргинских островов.