Глава МИД Швеции заявила о готовности США предоставить гарантии безопасности

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США готовы предоставить гарантии безопасности для Швеции на период подачи и рассмотрения заявки Швеции на членство в НАТО, заявила в интервью телеканалу SVT глава МИД королевства Анн Линде.

«Я беседовала с Энтони Блинкеном и рядом сенаторов, ответственных за эти вопросы, и что США очень заинтересованы в присоединении Швеции и Финляндии к НАТО», — цитирует её ТАСС.

По словам дипломата, реальные гарантии безопасности страна может получить только в случае полноценного членства в НАТО. Линде отметила, что вопрос гарантий безопасности имел большое значение при анализе последствий присоединения Швеции к НАТО.

Зампред Совбеза России Дмитрий Медведев ранее отмечал, что если Швеция и Финляндия войдут в состав альянса, то протяжённость сухопутных границ альянса с Россией вырастет более чем вдвое.

Представитель МИД России Мария Захарова в интервью испанской газете «А-Бэ-Сэ» сообщила, что Финляндия и Швеция станут пространством противостояния НАТО с Россией в случае вступления в состав альянса.

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