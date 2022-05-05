The Guardian: в Китае распорядились провести «стресс-тест» на случай введения санкций

Власти Китая обратились к правительственным ведомствам с просьбой провести «стресс-тест» на случай введения против страны аналогичных антироссийским санкций.

«Те, кто участвует в этом тестировании, используют действия в отношении России в качестве основы для стратегических мер реагирования Китая, если Запад поступит с ним аналогичным образом», — сообщает The Guardian со ссылкой на источник.

Соответствующее тестирование будет включать ряд методологий, в числе которых — моделирование. Проведение мероприятий началось в феврале — марте при участии ключевых ведомств.

Ранее агентство Bloomberg со ссылкой на дипломатов сообщило, что Евросоюз планирует завершить работу над шестым пакетом антироссийских санкций к 9 мая.