Псаки: Байден с уважением отнёсся бы к решению Папы Римского переговорить с Путиным

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Президент США Джо Байден уважительно отнёсся бы к решению Папы Римского Франциска посетить Москву для переговоров с российским лидером Владимиром Путиным, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Я не обсуждала с ним данный вопрос, но я полагаю, что он будет уважать решение Папы Римского совершать любые поездки и мероприятия по своему выбору», — цитирует РИА Новости.

Ранее Папа Римский Франциск сообщил о готовности отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках содействия урегулированию ситуации на Украине.

Говоря о возможности визита в Киев, он уточнил, что пока не чувствует необходимости отправляться туда.

Российский посол в Ватикане Александр Авдеев отметил, что диалог с Папой Римским важен для Москвы при любой международной ситуации.

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