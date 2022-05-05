Псаки: Байден с уважением отнёсся бы к решению Папы Римского переговорить с Путиным
«Я не обсуждала с ним данный вопрос, но я полагаю, что он будет уважать решение Папы Римского совершать любые поездки и мероприятия по своему выбору», — цитирует РИА Новости.
Ранее Папа Римский Франциск сообщил о готовности отправиться в Москву для встречи с президентом России Владимиром Путиным в рамках содействия урегулированию ситуации на Украине.
Говоря о возможности визита в Киев, он уточнил, что пока не чувствует необходимости отправляться туда.
Российский посол в Ватикане Александр Авдеев отметил, что диалог с Папой Римским важен для Москвы при любой международной ситуации.