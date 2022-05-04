Псаки: США делают всё возможное, чтобы усилить Украину «на поле боя и на переговорах»

Соединённые Штаты будут делать всё возможное, чтобы Украина стала сильнее на поле боя и за столом переговоров, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.

«Мы говорили, что хотим, чтобы Украина победила, мы делаем всё, что можем, чтобы помочь Украине защитить свой суверенитет и территориальную целостность и усилить украинцев на поле боя и за столом переговоров. Такова наша роль», — сказала она во время брифинга.

Министр обороны России Сергей Шойгу ранее заявил, что прибывшие на Украину транспортные средства НАТО с оружием и амуницией для украинских войск будут уничтожаться.

По данным на середину апреля, за полтора месяца США поставили Украине оружие на $1,65 млрд.