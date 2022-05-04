Политолог Блохин прокомментировал слова Захаровой о признании новых территориальных реалий
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По мнению политолога, нынешние территориальные границы Украины «находятся под вопросом».
«Сам факт наличия Крыма — это раз. Признание независимых республик Донбасса — ДНР и ЛНР — это два», — пояснил Блохин.
По мнению эксперта, вопрос Крыма «не должен волновать» киевские власти «в принципе».
Он также отметил, что непризнание воссоединения Крыма с Россией, независимости ДНР и ЛНР другими государствами в любом случае никак не может повлиять на сложившиеся территориальные реалии.
Ранее Мария Захарова заявила о необходимости признания Киевом сложившихся реалий вокруг Крыма и республик Донбасса.