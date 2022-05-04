Политолог Блохин прокомментировал слова Захаровой о признании новых территориальных реалий

Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что воссоединение Крыма с Россией и независимость Донецкой и Луганской народных республик — это сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и властям других стран необходимо признать.

По мнению политолога, нынешние территориальные границы Украины «находятся под вопросом».

«Сам факт наличия Крыма — это раз. Признание независимых республик Донбасса — ДНР и ЛНР — это два», — пояснил Блохин.

По мнению эксперта, вопрос Крыма «не должен волновать» киевские власти «в принципе».

Он также отметил, что непризнание воссоединения Крыма с Россией, независимости ДНР и ЛНР другими государствами в любом случае никак не может повлиять на сложившиеся территориальные реалии.

Ранее Мария Захарова заявила о необходимости признания Киевом сложившихся реалий вокруг Крыма и республик Донбасса.