Политолог Блохин прокомментировал слова Захаровой о признании новых территориальных реалий

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Дарья Ускова
Научный сотрудник Центра исследования проблем безопасности РАН Константин Блохин прокомментировал в беседе с RT заявление официального представителя российского МИД Марии Захаровой о том, что воссоединение Крыма с Россией и независимость Донецкой и Луганской народных республик — это сложившиеся территориальные реалии, которые Киеву и властям других стран необходимо признать.
Политолог Блохин прокомментировал слова Захаровой о признании новых территориальных реалий
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По мнению политолога, нынешние территориальные границы Украины «находятся под вопросом».

«Сам факт наличия Крыма — это раз. Признание независимых республик Донбасса — ДНР и ЛНР — это два», — пояснил Блохин.

По мнению эксперта, вопрос Крыма «не должен волновать» киевские власти «в принципе».

Он также отметил, что непризнание воссоединения Крыма с Россией, независимости ДНР и ЛНР другими государствами в любом случае никак не может повлиять на сложившиеся территориальные реалии.

Ранее Мария Захарова заявила о необходимости признания Киевом сложившихся реалий вокруг Крыма и республик Донбасса.

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