США осудили новый ракетный запуск со стороны Северной Кореи

Соединённые Штаты осуждают новый запуск ракеты КНДР. Об этом говорится заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.

«Мы осведомлены о совершённом сегодня КНДР ракетном запуске и проводим тесные консультации с Республикой Корея, Японией и другими союзниками в регионе. США осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дестабилизирующих действий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что инцидент не создал угрозу для американских военнослужащих и территории США и их союзников.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейский комитет начальников штабов сообщило, что Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Япония выразила протест в связи с запуском Северной Кореей неопознанного снаряда.