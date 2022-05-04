США осудили новый ракетный запуск со стороны Северной Кореи

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Соединённые Штаты осуждают новый запуск ракеты КНДР. Об этом говорится заявлении Индо-Тихоокеанского командования ВС США.
США осудили новый ракетный запуск со стороны Северной Кореи
  • AP
  • © Lee Jin-man

«Мы осведомлены о совершённом сегодня КНДР ракетном запуске и проводим тесные консультации с Республикой Корея, Японией и другими союзниками в регионе. США осуждают эти действия и призывают КНДР воздержаться от дестабилизирующих действий», — говорится в заявлении.

Отмечается, что инцидент не создал угрозу для американских военнослужащих и территории США и их союзников.

Ранее агентство «Рёнхап» со ссылкой на южнокорейский комитет начальников штабов сообщило, что Северная Корея произвела пуск неопознанного снаряда в сторону Японского моря.

Япония выразила протест в связи с запуском Северной Кореей неопознанного снаряда.

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