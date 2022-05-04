МИД Австрии: новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Белоруссии

Новые санкции Евросоюза затронут военно-промышленный комплекс в России и Белоруссии, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.

Его слова приводит РИА Новости.

«Особенно мощные санкции — против военно-промышленного комплекса в России и Белоруссии», — сказал он.

Ранее Еврокомиссия передала Совету ЕС на утверждение новый пакет антироссийских санкций.