МИД Австрии: новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Белоруссии
Новые санкции Евросоюза затронут военно-промышленный комплекс в России и Белоруссии, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
- Gettyimages.ru
- © WALTER ZERLA
Его слова приводит РИА Новости.
«Особенно мощные санкции — против военно-промышленного комплекса в России и Белоруссии», — сказал он.
Ранее Еврокомиссия передала Совету ЕС на утверждение новый пакет антироссийских санкций.
Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»