МИД Австрии: новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Белоруссии

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Новые санкции Евросоюза затронут военно-промышленный комплекс в России и Белоруссии, заявил глава МИД Австрии Александер Шалленберг.
МИД Австрии: новые санкции ЕС затронут ВПК в России и Белоруссии
  • Gettyimages.ru
  • © WALTER ZERLA

Его слова приводит РИА Новости

«Особенно мощные санкции — против военно-промышленного комплекса в России и Белоруссии», — сказал он.

Ранее Еврокомиссия передала Совету ЕС на утверждение новый пакет антироссийских санкций.

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