Бразилия не примет наблюдателей из ЕС на президентских выборах

Евросоюз не согласовал в Бразилии условия работы миссии наблюдателей на октябрьских выборах президента, сообщил Верховный избирательный суд южноамериканской страны (TSE).

«В ходе предварительных переговоров с представителями Европейского Союза TSE констатировал несоблюдение всех необходимых условий для того, чтобы всесторонняя миссия по наблюдению за выборами», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Уточняется, что участие ЕС ещё может быть организовано в ближайщие месяцы в ограниченном формате.

Ранее глава МИД Бразилии Карлос Франса допустил возможность возобновления дипотношений с Венесуэлой при выполнении определённых условий.