Бразилия не примет наблюдателей из ЕС на президентских выборах
«В ходе предварительных переговоров с представителями Европейского Союза TSE констатировал несоблюдение всех необходимых условий для того, чтобы всесторонняя миссия по наблюдению за выборами», — приводит РИА Новости сообщение суда.
Уточняется, что участие ЕС ещё может быть организовано в ближайщие месяцы в ограниченном формате.
Ранее глава МИД Бразилии Карлос Франса допустил возможность возобновления дипотношений с Венесуэлой при выполнении определённых условий.