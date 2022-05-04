Бразилия не примет наблюдателей из ЕС на президентских выборах

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Евросоюз не согласовал в Бразилии условия работы миссии наблюдателей на октябрьских выборах президента, сообщил Верховный избирательный суд южноамериканской страны (TSE).

«В ходе предварительных переговоров с представителями Европейского Союза TSE констатировал несоблюдение всех необходимых условий для того, чтобы всесторонняя миссия по наблюдению за выборами», — приводит РИА Новости сообщение суда.

Уточняется, что участие ЕС ещё может быть организовано в ближайщие месяцы в ограниченном формате.

Ранее глава МИД Бразилии Карлос Франса допустил возможность возобновления дипотношений с Венесуэлой при выполнении определённых условий.

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