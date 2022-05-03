Глава Пентагона рассчитывает на личную встречу с министром обороны Китая

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Глава Пентагона Ллойд Остин заявил, что рассчитывает на личную встречу с министром обороны Китая Вэй Фэнхэ в июне.
Глава Пентагона рассчитывает на личную встречу с министром обороны Китая
  • AP
  • © Michael Probst

Об этом сообщает ТАСС.

«Я увижу его на форуме «Диалоги в Шангри-Ла», который пройдёт в июне», — сказал Остин во время слушаний в комитете по ассигнованиям сената конгресса США.

Как отметил глава Пентагона, Вашингтон и Пекин признают важность поддержания контактов и открытых каналов связи.

«Мы вместе хотим быть уверенными, что работаем ради продвижения безопасности и стабильности в регионе», — добавил Остин.

Форум «Диалоги в Шангри-Ла» пройдёт с 10 по 12 июня.

Ранее сообщалось, что министр обороны Японии Нобуо Киси посетит США с 3 по 6 мая и проведёт встречу с главой Пентагона Ллойдом Остином.

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