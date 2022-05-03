Великобритания передаст Украине 13 бронетранспортёров для эвакуации мирных граждан

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Великобритания передаст в безвозмездное пользование Украине 13 бронетранспортёров для эвакуации гражданских лиц.
Великобритания передаст Украине 13 бронетранспортёров для эвакуации мирных граждан
  • Gettyimages.ru
  • © Anadolu Agency

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на британский МИД.

«Транспортные средства также будут перевозить рабочих для восстановления критически важной инфраструктуры», — добавили в министерстве.

Сообщается, что решение о передаче транспортных средств было принято после непосредственного запроса от правительства Украины.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон пообещал украинским депутатам продолжить поставку оружия на Украину.

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