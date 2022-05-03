Путин в беседе с Макроном высказался о причинах проблем с глобальной продовольственной безопасностью

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Российский лидер Владимир Путин в беседе с президентом Франции Эммануэлем Макроном высказался о причинах проблем с глобальной продовольственной безопасностью.
Путин в беседе с Макроном высказался о причинах проблем с глобальной продовольственной безопасностью
  • РИА Новости

Об этом сообщает сайт Кремля.

«С французской стороны высказана обеспокоенность по поводу возникшей проблемы обеспечения глобальной продовольственной безопасности. В этом контексте Владимир Путин подчеркнул, что ситуация в данном вопросе осложнена прежде всего из-за санкционных мер западных стран», — говорится в сообщении.

Также российский лидер отметил важность беспрепятственного функционирования глобальной логистической и транспортной инфраструктуры.

Ранее издание Le Parisien со ссылкой на Елисейский дворец сообщило, что разговор Путина и Макрона длился более двух часов.

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