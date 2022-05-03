Премьер Италии Драги предложил ЕС обсудить на конференции оптимизацию инвестиций в оборону

Премьер-министр Италии Марио Драги инициировал проведение конференции в ЕС, в рамках которой предлагается обсудить рационализацию и оптимизацию инвестиций в оборонный сектор.

AP

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Об этом сообщает ТАСС. По словам Драги, неэффективное распределение ресурсов препятствует построению «настоящей европейской обороны». «Необходимо созвать конференцию для рационализации и оптимизации инвестиций в оборонные расходы», — заявил он. Политик считает необходимым отказаться от принципа единогласия, который «порождает межправительственную логику перекрестных вето». В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита во Франции сообщила, что лидеры Европейского союза договорились увеличить инвестиции и усилить координацию в сфере обороны.