Премьер Италии Драги предложил ЕС обсудить на конференции оптимизацию инвестиций в оборону
- AP
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Об этом сообщает ТАСС.
По словам Драги, неэффективное распределение ресурсов препятствует построению «настоящей европейской обороны».
«Необходимо созвать конференцию для рационализации и оптимизации инвестиций в оборонные расходы», — заявил он.
Политик считает необходимым отказаться от принципа единогласия, который «порождает межправительственную логику перекрестных вето».
В марте глава Еврокомиссии Урсула фон дер Ляйен по итогам саммита во Франции сообщила, что лидеры Европейского союза договорились увеличить инвестиции и усилить координацию в сфере обороны.