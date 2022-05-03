В портах Бельгии заблокировали почти три тысячи контейнеров и пять тысяч авто для России

В бельгийских портах из-за европейских санкций оказались заблокированы или проходят проверку около 3 тыс. контейнеров и 5 тыс. автомобилей, предназначенных для России, заявил представитель таможенной службы Бельгии.

«В настоящее время в бельгийских портах проверяется 2980 контейнеров и 4876 автомобилей», — сказал он в комментарии РИА Новости.

По словам собеседника агентства, в их число входит 876 тыс. авто, стоимость которых превышает €50 тыс. и экспорт которых запрещён в Россию из ЕС из-за санкций.

Грузы останутся заблокированными в бельгийских портах до тех пор, пока не будет выбрана новая страна назначения.

15 марта Евросоюз постановил ввести в действие новый пакет санкций в отношении ряда граждан и юридических лиц России в связи с ситуацией на Украине.

Кроме того, ЕС объявил о запрете экспорта в Россию предметов роскоши, включая автомобили стоимостью дороже €50 тыс., а также дорогой техники, ювелирных изделий, духов, сумок, драгоценных камней, деликатесов и алкоголя.