В Швейцарии заявили об ухудшении потребительского климата

Швейцария испытывает резкое снижение индекса потребительских настроений на фоне ситуации на Украине, сообщает Государственный секретариат экономики (SECO).

«Исследование, проведённое в апреле, указывает на значительное ухудшение потребительского климата», — говорится в сообщении.

Отмечается, что индекс потребительских настроений находится существенно ниже среднего показателя за несколько последних лет.

Последний раз более значительное снижение индекса было зафиксировано после начала пандемии коронавируса весной 2020 года.

Ранее сообщалось, что Германия переживает «инфляционный шок» в сфере розничной торговли продуктами питания.