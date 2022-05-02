В Белом доме согласились с позицией России о недопустимости ядерной войны

Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки заявила, что в американской администрации согласны с позицией России о том, что в ядерной войне не может быть победителей.

«В России ранее ясно говорили, что в ядерной войне не может быть победителей. Мы согласны с этим», — цитирует Псаки ТАСС.

Она отметила важность того, чтобы это повторили все страны.

Кроме того, Псаки заявила о позиции президента США Джо Байдена о том, что американские войска не стоит отправлять на Украину.

Ранее глава МИД России Сергей Лавров заявил, что Москва никогда не прекращала усилий, направленных на неразвязывание ядерной войны.