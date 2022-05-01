Глава МИД Лавров объяснил повышенное внимание Джо Байдена к ситуации вокруг Украины

Повышенное внимание президента США Джо Байдена к ситуации вокруг Украины неудивительно, учитывая сообщения о том, что связывает его семью с этой страной, рассказал глава МИД России Сергей Лавров.

«Я много чего читал в американской и европейской прессе относительно того, что связывает семью Джо Байдена с Украиной, поэтому такое внимание с его стороны к нынешней ситуации неудивительно», — сказал он в интервью итальянской телекомпании Mediaset.

Помимо личного интереса, речь может идти о понимании Вашингтоном провала многолетней стратегии по превращению Украины в реальную угрозу Российской Федерации, добавил Лавров. По его словам, план состоял в том, чтобы Украина и Россия никогда не были вместе и не были в хороших отношениях.

«По большому счёту это не Джо Байден. Когда разваливался Советский Союз, вся американская элита руководствовалась «завещанием» Збигнева Бжезинского, который сказал, что Россия без Украины — это так, региональная держава, ничего из себя серьёзного не представляющая», — напомнил Лавров.

Глава МИД добавил, что этой же логикой США руководствовались, накачивая Украину наступательными вооружениями и поощряя её милитаризацию с откровенным антироссийским уклоном.

«Многие учения проводились на территории Украины. Легенда у этих учений в 90% случаев была антироссийская», — сказал министр.

То, что США хотят довести до конца свой проект «анти-России» (как выразился президент России Владимир Путин), — в Москве это тоже видят, сказал Лавров.

«Стали звучать заявления «Россия должна быть повержена», «Мы должны победить Россию», «Украина должна победить», «Россия должна проиграть», — заключил глава МИД.

В ноябре 2019 года адвокат экс-президента США Дональда Трампа Руди Джулиани заявил, что располагает компроматом на семью Джо Байдена. По его словам, это относится к «документам о семье Байденов, повествующим о четырёх десятилетиях их зарабатывания денег при использовании служебного положения».

По словам Хантера Байдена, он не занимался противоправной деятельностью на Украине, где входил в состав правления нефтегазовой компании Burisma.

При этом Трамп утверждал, что сын Джо Байдена получал деньги от Украины и Китая.

Вместе с тем в марте 2022 года Daily Mail выявила доказательства причастности Хантера Байдена к деятельности биолабораторий на Украине.