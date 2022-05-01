Блинкен и глава МИД Украины Кулеба провели переговоры

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Американский госсекретарь Энтони Блинкен и глава МИД Украины Дмитрий Кулеба провели переговоры, в ходе которых обсудили ряд тем, в том числе запрос администрации США конгрессу на выделение дополнительной помощи Киеву в размере $33 млрд.

Соответствующая информация приводится на сайте Госдепартамента.

«Госсекретарь представил обновлённую информацию о планах возвращения американских дипломатов на Украину, включая первые визиты во Львов на этой неделе, а также планы по возвращению в Киев в кратчайшие сроки», — говорится в сообщении.

Как отмечается, Блинкен и Кулеба также «обсудили запрос администрации в Конгресс от 28 апреля о выделении $33 млрд на военную, экономическую и гуманитарную помощь Киеву».

Американский президент Джо Байден 28 апреля попросил у конгресса США ещё $33 млрд на поддержку Украины.

В Пентагоне заявили, что не считают эскалацией выделение дополнительных $33 млрд на помощь Украине, которая в том числе пойдёт на военные цели.

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