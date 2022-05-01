GT: США хотят «очернить» Россию из-за ситуации на Украине

Соединённые Штаты пытаются убедить весь мир в «военных преступлениях» России на Украине, однако в случае со своими проступками стараются уйти от ответственности.

Об этом пишет газета Global Times.

Как отмечается, американский лидер Джо Байден неоднократно обвинял Москву в злодеяниях, и, по информации американских СМИ, его администрация собирает данные для обращения в Международный уголовный суд.

Автор статьи подчеркнул, что «между тем США сами несут ответственность за огромное количество конфликтов, но признавать это не намерены».

Ранее американский учёный Дэниел Дэвис в статье для портала 19FortyFive заявил о рисках для экономики США из-за военной и экономической поддержки Украины.

Как отмечал Джо Байден, Вашингтон предоставит Киеву дополнительный пакет военной помощи на сумму $800 млн.

Уточняется, что данный пакет помощи включает в себя тяжёлую артиллерию, гаубицы, боеприпасы, тактические БПЛА.