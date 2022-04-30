Военный эксперт Литовкин рассказал о возможных целях AUKUS в сфере гиперзвукового оружия

Короткая ссылка
Полина Полетаева
Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT рассказал, в чём заключается цель оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS в сфере гиперзвукового оружия.
Военный эксперт Литовкин рассказал о возможных целях AUKUS в сфере гиперзвукового оружия
  • Gettyimages.ru
  • © Drew Angerer

«Это попытка создания так называемого Тихоокеанского НАТО. Это союз, который направлен на господство на юге Тихого океана и даже дальше. Потому что не исключено, что они в эту компанию хотят привлечь и Японию, и Южную Корею, и даже Индию. Фактически господство будет направлено на установление диктата США в этих регионах мира для борьбы в первую очередь с Китаем», — считает военный эксперт.

По его мнению, у AUKUS «сложности с гиперзвуковым оружием».

«Они его до сих пор создать не могут. Несмотря на то что Соединённые Штаты уже лет сорок говорят о гиперзвуковом оружии. Пока у них никаких достижений в этом плане нет... Но это попытка разделить планету, где с одной стороны будет НАТО, а с другой — AUKUS, с участием тех стран, о которых я говорил ранее», — заключил Литовкин.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что планы оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS в сфере гиперзвукового оружия вызывают вопросы о задачах развёртывания данных систем.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить