Военный эксперт Литовкин рассказал о возможных целях AUKUS в сфере гиперзвукового оружия

Военный эксперт Виктор Литовкин в беседе с RT рассказал, в чём заключается цель оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS в сфере гиперзвукового оружия.

«Это попытка создания так называемого Тихоокеанского НАТО. Это союз, который направлен на господство на юге Тихого океана и даже дальше. Потому что не исключено, что они в эту компанию хотят привлечь и Японию, и Южную Корею, и даже Индию. Фактически господство будет направлено на установление диктата США в этих регионах мира для борьбы в первую очередь с Китаем», — считает военный эксперт.

По его мнению, у AUKUS «сложности с гиперзвуковым оружием».

«Они его до сих пор создать не могут. Несмотря на то что Соединённые Штаты уже лет сорок говорят о гиперзвуковом оружии. Пока у них никаких достижений в этом плане нет... Но это попытка разделить планету, где с одной стороны будет НАТО, а с другой — AUKUS, с участием тех стран, о которых я говорил ранее», — заключил Литовкин.

Ранее директор департамента по вопросам нераспространения и контроля над вооружениями МИД России Владимир Ермаков заявил, что планы оборонного партнёрства США, Великобритании и Австралии AUKUS в сфере гиперзвукового оружия вызывают вопросы о задачах развёртывания данных систем.