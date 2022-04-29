Террористы совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в Сирии

В российском Центре по примирению враждующих сторон (ЦПВС) в Сирии заявили, что боевики террористической группировки «Джабхат ан-Нусра»* совершили семь обстрелов в идлибской зоне деэскалации в САР. Об этом сообщил замруководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии контр-адмирал Олег Журавлёв.

«За прошедшие сутки в идлибской зоне деэскалации зафиксировано семь обстрелов со стороны позиций террористической группировки «Джабхат ан-Нусра». В провинции Алеппо — два обстрела, в провинции Идлиб — два обстрела, в провинции Латакия — два обстрела, в провинции Хама — один обстрел», — цитирует его РИА Новости.

Он добавил, что в провинции Алеппо в результате пулемётного обстрела, произведённого террористами из района Маарет по позициям правительственных сил в районе населённого пункта Кафер-Халаб, ранен сирийский военнослужащий.

Кроме того, в результате миномётного обстрела из района Бейтарун по району Бакдина один сирийский военнослужащий получил ранения.

Ранее сообщалось, что самолёт, на борту которого находились десять российских детей, вывезенных из Сирии, приземлился на подмосковном аэродроме Чкаловский.

* «Джабхат ан-Нусра» («Хайат Тахрир аш-Шам», «Джабхат Фатх аш-Шам», «Фронт ан-Нусра») — организация признана террористической по решению Верховного суда РФ от 29.12.2014.