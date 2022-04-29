Власти США призвали американцев воздержаться от поездок на Украину
- AP
«Нам известно, что американские граждане изучают пути оказания помощи... Однако мы призываем их найти другие способы вместо того, чтобы ехать на Украину и участвовать в боевых действиях», — цитирует её РИА Новости.
Псаки напомнила о рекомендациях властей на протяжении последних месяцев не посещать Украину по какой бы то ни было причине.
Ранее телеканал CNN со ссылкой на родственников сообщил о гибели на Украине 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела из частной военной компании (ЧВК).
В Пентагоне заявили, что не пользуются услугами ЧВК на Украине.