Власти США призвали американцев воздержаться от поездок на Украину

Короткая ссылка
Правительство США призывает граждан воздержаться от поездок на Украину, в том числе для участия в боевых действиях на территории государства, заявила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки.
Власти США призвали американцев воздержаться от поездок на Украину
  • AP

«Нам известно, что американские граждане изучают пути оказания помощи... Однако мы призываем их найти другие способы вместо того, чтобы ехать на Украину и участвовать в боевых действиях», — цитирует её РИА Новости.

Псаки напомнила о рекомендациях властей на протяжении последних месяцев не посещать Украину по какой бы то ни было причине.

Ранее телеканал CNN со ссылкой на родственников сообщил о гибели на Украине 22-летнего американца Вилли Джозефа Кансела из частной военной компании (ЧВК).

В Пентагоне заявили, что не пользуются услугами ЧВК на Украине.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить