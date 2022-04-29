Россия ужесточила формат общения зарубежных дипломатов с госорганами

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В ответ на действия западных стран в России ужесточили формат общения иностранных дипломатов с госорганами, заявили в российском МИД.
Россия ужесточила формат общения зарубежных дипломатов с госорганами
  • РИА Новости

В комментарии РИА Новости в ведомстве отметили, что теперь все контакты будут осуществляться через через МИД.

«Это сделано как ответ на аналогичные действия соответствующих стран - принцип взаимности», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что российские дипломаты в Вашингтоне находятся в фактической блокаде.

По его словам, контакты с представителями администрации США свелись к техническим, а в ответ на письма членам палаты представителей и сената конгресса США с предложением о встрече приходят отказы.

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