Россия ужесточила формат общения зарубежных дипломатов с госорганами

В ответ на действия западных стран в России ужесточили формат общения иностранных дипломатов с госорганами, заявили в российском МИД.

В комментарии РИА Новости в ведомстве отметили, что теперь все контакты будут осуществляться через через МИД.

«Это сделано как ответ на аналогичные действия соответствующих стран - принцип взаимности», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.

Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что российские дипломаты в Вашингтоне находятся в фактической блокаде.

По его словам, контакты с представителями администрации США свелись к техническим, а в ответ на письма членам палаты представителей и сената конгресса США с предложением о встрече приходят отказы.