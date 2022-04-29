Россия ужесточила формат общения зарубежных дипломатов с госорганами
- РИА Новости
В комментарии РИА Новости в ведомстве отметили, что теперь все контакты будут осуществляться через через МИД.
«Это сделано как ответ на аналогичные действия соответствующих стран - принцип взаимности», — пояснили во внешнеполитическом ведомстве.
Посол России в США Анатолий Антонов ранее заявил, что российские дипломаты в Вашингтоне находятся в фактической блокаде.
По его словам, контакты с представителями администрации США свелись к техническим, а в ответ на письма членам палаты представителей и сената конгресса США с предложением о встрече приходят отказы.