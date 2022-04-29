BNR: соцпартия Болгарии покинет правящую коалицию в случае военной поддержки Украины

Социалистическая партия Болгарии покинет правящую коалицию в случае, если власти страны одобрят отправку военной помощи на Украину, заявила представляющая соцпартию вице-премьер Болгарии Корнелия Нинова.

«Болгарская Социалистическая партия покинет правящую коалицию, если правительство проголосует за военную помощь Украине», — приводит её слова радиостанция BNR.

Президент Болгарии Румен Радев ранее выступил категорически против поставок военной помощи Украине. В разговоре с журналистами он заявил, что это бы означало вовлечение республики в конфликт.

В начале марта Венгрия заявила, что намерена избежать вовлечения в украинский кризис и не будет поставлять вооружение на Украину.