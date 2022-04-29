BNR: соцпартия Болгарии покинет правящую коалицию в случае военной поддержки Украины

Короткая ссылка
Социалистическая партия Болгарии покинет правящую коалицию в случае, если власти страны одобрят отправку военной помощи на Украину, заявила представляющая соцпартию вице-премьер Болгарии Корнелия Нинова.
BNR: соцпартия Болгарии покинет правящую коалицию в случае военной поддержки Украины
  • Gettyimages.ru

«Болгарская Социалистическая партия покинет правящую коалицию, если правительство проголосует за военную помощь Украине», — приводит её слова радиостанция BNR.

Президент Болгарии Румен Радев ранее выступил категорически против поставок военной помощи Украине. В разговоре с журналистами он заявил, что это бы означало вовлечение республики в конфликт.

В начале марта Венгрия заявила, что намерена избежать вовлечения в украинский кризис и не будет поставлять вооружение на Украину.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить