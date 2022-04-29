BNR: соцпартия Болгарии покинет правящую коалицию в случае военной поддержки Украины
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«Болгарская Социалистическая партия покинет правящую коалицию, если правительство проголосует за военную помощь Украине», — приводит её слова радиостанция BNR.
Президент Болгарии Румен Радев ранее выступил категорически против поставок военной помощи Украине. В разговоре с журналистами он заявил, что это бы означало вовлечение республики в конфликт.
В начале марта Венгрия заявила, что намерена избежать вовлечения в украинский кризис и не будет поставлять вооружение на Украину.