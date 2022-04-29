Лавров заявил, что Россия продолжит взаимодействие по Афганистану в московском формате

Россия продолжит взаимодействие по Афганистану в московском формате. Об этом сообщил глава российского МИД Сергей Лавров.

«В октябре 2021 года собирался московский формат, который близок по составу участников к встрече, состоявшейся в КНР. Продолжим наше взаимодействие», — говорится в заявлении на сайте МИД.

Лавров добавил, что Москва открыта к сотрудничеству с Вашингтоном.

«Существует «тройка», в которую входят США, Россия и Китай, и расширенная «тройка» — к ней подключается Пакистан. Не закрываем эту возможность для дальнейшей работы», — подчеркнул министр.

Ранее российский лидер Владимир Путин обсудил с членами Совета безопасности России обеспечение безопасности страны на южном направлении.