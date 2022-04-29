Блинкен не смог подтвердить приписываемое России применение химоружие на Украине

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Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Вашингтону не удалось подтвердить приписываемые России странами Запада случаи применения химоружия на Украине.

На вопрос о том, появилась ли какая-то новая информация об этих утверждениях, глава американского госдепартамента отметил, что такие вопросы лучше обсуждать за закрытыми дверями.

«Несмотря на это, мы крайне внимательно изучаем данный вопрос. Я не думаю, что мы смогли подтвердить это применение», — цитирует Блинкена ТАСС.

Глава американской дипломатии отметил, что есть разные виды химических агентов, которые могли быть задействованы.

«Но что касается применения химического оружия, я думаю, что здесь можно сказать, что мы ещё не подтвердили факт применения, но это то, на чем мы весьма сосредоточены», — заключил Блинкен.

В Минобороны России ранее подтвердили вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.

В посольстве России в Вашингтоне отметили прогресс в освещении спецоперации на Украине СМИ из США.

В заявлении дипмиссии отмечается, что отдельные издания «без купюр» приводят заявления с брифинга начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова о подготовке США и НАТО провокаций для обвинения Москвы.

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