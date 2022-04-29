Блинкен не смог подтвердить приписываемое России применение химоружие на Украине

Госсекретарь США Энтони Блинкен признал, что Вашингтону не удалось подтвердить приписываемые России странами Запада случаи применения химоружия на Украине.

На вопрос о том, появилась ли какая-то новая информация об этих утверждениях, глава американского госдепартамента отметил, что такие вопросы лучше обсуждать за закрытыми дверями.

«Несмотря на это, мы крайне внимательно изучаем данный вопрос. Я не думаю, что мы смогли подтвердить это применение», — цитирует Блинкена ТАСС.

Глава американской дипломатии отметил, что есть разные виды химических агентов, которые могли быть задействованы.

«Но что касается применения химического оружия, я думаю, что здесь можно сказать, что мы ещё не подтвердили факт применения, но это то, на чем мы весьма сосредоточены», — заключил Блинкен.

В Минобороны России ранее подтвердили вероятность провокаций США на Украине с применением химоружия фактами поставок Киеву антидотов отравляющих веществ.

В посольстве России в Вашингтоне отметили прогресс в освещении спецоперации на Украине СМИ из США.

В заявлении дипмиссии отмечается, что отдельные издания «без купюр» приводят заявления с брифинга начальника войск РХБЗ России Игоря Кириллова о подготовке США и НАТО провокаций для обвинения Москвы.