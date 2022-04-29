Президент Мексики направил в парламент проект реформы избирательной системы

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Президент Мексики Андрес Мануэль Лопес Обрадор направил в парламент проект электоральной реформы, упраздняющей действующий институт организации выборов INE и предусматривающей сокращение числа федеральных депутатов и сенаторов в два раза.

«Президент Лопес Обрадор представил инициативу конституционной реформы в электоральной сфере, цель которой состоит в том, чтобы гарантировать чистые и свободные голосования, утвердить народную волю и никогда не возвращаться к временам фальсификаций на выборах», — сообщил руководитель общественных связей администрации президента Хесус Рамирес Куэвас в своём Twitter.

Президент Мексики ранее заявил, что страна не будет присоединяться к санкциям против России.

Глава государства также осудил санкции Запада против России и поставки оружия на Украину.

Обрадор выразил разочарование неудовлетворительной работой ООН в урегулировании украинского кризиса.

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