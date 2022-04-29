Блинкен назвал условие для снятия антироссийских санкций
«Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде», — цитирует его РИА Новости.
При этом на вопрос о том, нужно ли России полностью вывести свои войска с территории Украины для отмены рестрикций, Блинкен не стал отвечать напрямую.
Ранее он заявил, что США и их союзники в ближайшие недели продолжат вводить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине.
По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, что Россия «неплохо справляется» с ограничениями.