Блинкен назвал условие для снятия антироссийских санкций

Для снятия антироссийских санкций необходимо как минимум прекратить боевые действия на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде», — цитирует его РИА Новости.

При этом на вопрос о том, нужно ли России полностью вывести свои войска с территории Украины для отмены рестрикций, Блинкен не стал отвечать напрямую.

Ранее он заявил, что США и их союзники в ближайшие недели продолжат вводить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине.

По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, что Россия «неплохо справляется» с ограничениями.