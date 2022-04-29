Блинкен назвал условие для снятия антироссийских санкций

Короткая ссылка
Для снятия антироссийских санкций необходимо как минимум прекратить боевые действия на Украине, заявил госсекретарь США Энтони Блинкен.

«Любые подвижки в вопросе санкций как минимум потребуют чего-то в этом роде», — цитирует его РИА Новости.

При этом на вопрос о том, нужно ли России полностью вывести свои войска с территории Украины для отмены рестрикций, Блинкен не стал отвечать напрямую.

Ранее он заявил, что США и их союзники в ближайшие недели продолжат вводить антироссийские санкции из-за ситуации на Украине.

По словам польского премьера Матеуша Моравецкого, что Россия «неплохо справляется» с ограничениями.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить