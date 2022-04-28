Junge Welt назвала «разжигателями войны» участников встречи в Рамштайне по вооружению Украины

США смогли сломить противостояние Германии в вопросе поставок Киеву тяжёлого вооружения во время встречи Консультативной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, пишет газета Junge Welt.

Итоги этой встречи можно охарактеризовать как «победу разжигателей войны», говорится в материале.

Автор статьи — Йорг Кронауэр — отмечает, что изначально в Берлине опасались, что такой шаг может превратить Запад из скрытого участника боевых действий в явного.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

28 апреля депутаты бундестага приняли заявление с призывом к правительству ФРГ оказывать Украине всеобъемлющую поддержку, в том числе поставить стране тяжёлое вооружение.