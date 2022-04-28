Junge Welt назвала «разжигателями войны» участников встречи в Рамштайне по вооружению Украины
Итоги этой встречи можно охарактеризовать как «победу разжигателей войны», говорится в материале.
Автор статьи — Йорг Кронауэр — отмечает, что изначально в Берлине опасались, что такой шаг может превратить Запад из скрытого участника боевых действий в явного.
Подробнее — в переводе материала ИноТВ.
28 апреля депутаты бундестага приняли заявление с призывом к правительству ФРГ оказывать Украине всеобъемлющую поддержку, в том числе поставить стране тяжёлое вооружение.