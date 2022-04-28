Junge Welt назвала «разжигателями войны» участников встречи в Рамштайне по вооружению Украины

Короткая ссылка
США смогли сломить противостояние Германии в вопросе поставок Киеву тяжёлого вооружения во время встречи Консультативной группы по обороне Украины на авиабазе Рамштайн в Германии, пишет газета Junge Welt.

Итоги этой встречи можно охарактеризовать как «победу разжигателей войны», говорится в материале.

Автор статьи — Йорг Кронауэр — отмечает, что изначально в Берлине опасались, что такой шаг может превратить Запад из скрытого участника боевых действий в явного.

Подробнее — в переводе материала ИноТВ.

28 апреля депутаты бундестага приняли заявление с призывом к правительству ФРГ оказывать Украине всеобъемлющую поддержку, в том числе поставить стране тяжёлое вооружение.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Сегодня в СМИ
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2022 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить