Минобороны Канады подтвердило, что обучает ВСУ обращаться с гаубицами M777
Об этом сообщает РИА Новости.
«На прошлой неделе совместно с нашими американскими союзниками мы укрепили нашу поддержку, поставив гаубицы M777 украинским силам, и я могу подтвердить, что канадские военные сейчас обучают своих украинских коллег обращению с этим оружием», — сказала Ананд на пресс-конференции.
Ранее Министерство обороны Канады заявило о передаче Украине тяжёлой артиллерии.
В частности, Киеву передали гаубицы М777 и боеприпасы к ним, дополнительные противотанковые боеприпасы Carl Gustaf.