Минобороны Канады подтвердило, что обучает ВСУ обращаться с гаубицами M777

Министр обороны Канады Анита Ананд подтвердила, что канадские военные учат украинских военнослужащих использовать гаубицы M777.

Об этом сообщает РИА Новости.

«На прошлой неделе совместно с нашими американскими союзниками мы укрепили нашу поддержку, поставив гаубицы M777 украинским силам, и я могу подтвердить, что канадские военные сейчас обучают своих украинских коллег обращению с этим оружием», — сказала Ананд на пресс-конференции.

Ранее Министерство обороны Канады заявило о передаче Украине тяжёлой артиллерии.

В частности, Киеву передали гаубицы М777 и боеприпасы к ним, дополнительные противотанковые боеприпасы Carl Gustaf.