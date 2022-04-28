Артемий Лебедев высказался о попытках Киева сносить любые памятники, связанные с культурой России

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Дизайнер Артемий Лебедев в рамках рубрики «Бесит» стрима RT «Прекрасная Россия бу-бу-бу» рассказал, что его бесит инициатива украинских депутатов по искоренению всех памятников, которые хоть каким-то образом связаны с культурой России, однако и «эту новость переплюнули».
Артемий Лебедев высказался о попытках Киева сносить любые памятники, связанные с культурой России
  • РИА Новости

«Какие-то депутаты предложили инициативу по сносу вообще любых памятников, которые могут напоминать хоть что-либо русское, и туда попадает всё: от Михаила Булгакова до Глеба Жиглова с Шараповым», — сказал Лебедев, напомнив и о памятнике Зое Космодемьянской.

При этом данную новость «переплюнули американцы и англичане», добавил дизайнер: «какой-то там замминистра обороны Англии сказал», что Украина может бить ракетами по России, тогда как в США прозвучала идея о том, что их цель — ослабить Россию политически, экономически и в военном смысле.

«Короче, перестали скрывать свои истинные, настоящие намерения, которые всю дорогу они как-то сначала дипломатически прикрывали и присыпали чем-то благородным, а теперь делать это перестали. На этом фоне снос памятников, имеющих отношение к России на Украине, я бы даже сказал, просто меркнет», — заключил он.

Украинское правительство внесло в парламент законопроект о выходе из Соглашения об увековечении памяти о мужестве и героизме народов государств — участников СНГ в Великой Отечественной войне.

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