Глава Пентагона назвал приоритетными поставки на Украину систем ПВО дальнего действия

Американский министр обороны Ллойд Остин в ходе пресс-конференции в Пентагоне заявил, что считает важными поставки Киеву систем ПВО дальнего действия.

«Мы должны убедиться, что предоставляем им возможности для пополнения их средств ПВО, если они уничтожены. Это продолжающаяся работа, мы продолжим пополнять их запасы систем, которые мы им предоставляем: системы ПВО малого, среднего и, что самое важное, дальнего действия. Эти средства ПВО дальнего действия, такие как С-300, играют критически важную роль», — цитирует его ТАСС.

Остин также отметил необходимость поставлять оружие на Украину настолько быстро, насколько возможно.

Американский президент Джо Байден 28 апреля попросил у конгресса США ещё $33 млрд на поддержку Украины.

Новый пакет мер будет включать около $20,4 млрд на военную помощь, $8,5 млрд — на экономическую и $3 млрд — на гуманитарную поддержку.