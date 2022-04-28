Глава Пентагона назвал приоритетными поставки на Украину систем ПВО дальнего действия
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«Мы должны убедиться, что предоставляем им возможности для пополнения их средств ПВО, если они уничтожены. Это продолжающаяся работа, мы продолжим пополнять их запасы систем, которые мы им предоставляем: системы ПВО малого, среднего и, что самое важное, дальнего действия. Эти средства ПВО дальнего действия, такие как С-300, играют критически важную роль», — цитирует его ТАСС.
Остин также отметил необходимость поставлять оружие на Украину настолько быстро, насколько возможно.
Американский президент Джо Байден 28 апреля попросил у конгресса США ещё $33 млрд на поддержку Украины.
Новый пакет мер будет включать около $20,4 млрд на военную помощь, $8,5 млрд — на экономическую и $3 млрд — на гуманитарную поддержку.