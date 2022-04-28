Военный эксперт Тимошенко прокомментировал слова замглавы МО Британии об ударах по России

Военный эксперт, полковник в отставке Михаил Тимошенко в стриме «Прекрасная Россия бу-бу-бу» прокомментировал слова замглавы Минобороны Великобритании Джеймса Хиппи о легитимности ударов в глубине России со стороны Украины.

«Наши контрпартнёры привыкли к тому, что за слова не наказывают. У нас издревле в прошедшие времена, когда какой-то властитель ляпнул чего-то в адрес соседа, сосед свистнул в пальцы, поднял конницу и стоптал всех вдребезги, а этого властителя, у которого язык болтался, посадил на кол. Нет такого! У нас же теперь другие ценности. Мы же такие все плюшевые, гендерно-толерантные, и никто не думает, что за слова можно ответить. А можно, и даже очень», — заявил Тимошенко.

Ранее британский замминистра заявил, что для Украины «абсолютно легитимно» наносить удары в глубине России, чтобы нарушить логистику военных поставок.

Официальный представитель МИД России Мария Захарова также прокомментировала слова Хиппи.

В свою очередь, Министерство обороны России предупредило Британию, что прямое провоцирование Лондоном киевского режима на нанесение ударов по объектам на российской территории приведёт к пропорциональному ответу.