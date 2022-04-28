Лавров обсудил с главой МИД Сирии глобальные последствия ситуации на Украине
- РИА Новости
«Министры обсудили актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на спровоцированный коллективным Западом украинский кризис и его глобальные последствия», — говорится в сообщении.
Лавров поблагодарил власти Сирии за поддержку позиции Москвы.
Ранее постоянный представитель Сирии при ООН Бассам Саббаг заявил, что Дамаск осуждает антироссийскую кампанию, развязанную Западом и западными СМИ вокруг событий на Украине.