Лавров обсудил с главой МИД Сирии глобальные последствия ситуации на Украине

Главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад в ходе телефонного разговора обсудили глобальные последствия кризиса на Украине. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.

РИА Новости

«Министры обсудили актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на спровоцированный коллективным Западом украинский кризис и его глобальные последствия», — говорится в сообщении. Лавров поблагодарил власти Сирии за поддержку позиции Москвы. Ранее постоянный представитель Сирии при ООН Бассам Саббаг заявил, что Дамаск осуждает антироссийскую кампанию, развязанную Западом и западными СМИ вокруг событий на Украине.