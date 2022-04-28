Лавров обсудил с главой МИД Сирии глобальные последствия ситуации на Украине

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Главы МИД России и Сирии Сергей Лавров и Фейсал Микдад в ходе телефонного разговора обсудили глобальные последствия кризиса на Украине. Об этом сообщается на сайте российского внешнеполитического ведомства.
Лавров обсудил с главой МИД Сирии глобальные последствия ситуации на Украине
  • РИА Новости

«Министры обсудили актуальные вопросы международной повестки дня с акцентом на спровоцированный коллективным Западом украинский кризис и его глобальные последствия», — говорится в сообщении.

Лавров поблагодарил власти Сирии за поддержку позиции Москвы.

Ранее постоянный представитель Сирии при ООН Бассам Саббаг заявил, что Дамаск осуждает антироссийскую кампанию, развязанную Западом и западными СМИ вокруг событий на Украине.

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