Бундестаг отклонил запрос Левой партии об установлении «Дня освобождения» 8 мая

Бундестаг отклонил запрос Левой партии сделать 8 мая официальным памятным днём во всей Германии.

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агенство DPA.

Запрос фракции Левой партии на установление по всей Германии 8 мая как Дня освобождения от нацизма не получил поддержки большинства в парламенте.

В ГДР День освобождения был в 1950—1966 годах и в 1985-м официальным праздничным днём.

В федеральных землях Мекленбург — Передняя Померания (с 2002 года) и Брандебург (с 2015 года) День освобождения считается государственным праздником.