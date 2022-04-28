Бундестаг отклонил запрос Левой партии об установлении «Дня освобождения» 8 мая
- AP
Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на информационное агенство DPA.
Запрос фракции Левой партии на установление по всей Германии 8 мая как Дня освобождения от нацизма не получил поддержки большинства в парламенте.
В ГДР День освобождения был в 1950—1966 годах и в 1985-м официальным праздничным днём.
В федеральных землях Мекленбург — Передняя Померания (с 2002 года) и Брандебург (с 2015 года) День освобождения считается государственным праздником.