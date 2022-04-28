Путин поблагодарил Эрдогана за организацию обмена Ярошенко на Рида в аэропорту Анкары
- РИА Новости
Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на пресс-службу Кремля.
«Президент России выразил признательность турецкому лидеру за содействие в реализации осуществлённого в аэропорту Анкары обмена российского гражданина Константина Ярошенко на гражданина США Тревора Рида», — говорится в заявлении.
Ранее адвокат Рида Сергей Никитенков заявил в беседе с RT, что у него не было сомнений в том, что обмен его подзащитного на российского лётчика Константина Ярошенко состоится.
27 апреля стало известно, что Россия и США провели обмен Тревора Рида на Константина Ярошенко.