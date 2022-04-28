В МИД России заявили о беспрецедентном давлении властей США на российских дипломатов

Власти США оказывают беспрецедентное давление на российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

«Это действительно беспрецедентное давление на наших дипломатов, которые работают по всему миру, в частности в Вашингтоне, со стороны властей США и включает, конечно, закрытие счетов двух генконсульств, причём внезапно, без заблаговременного уведомления», — заявила она на брифинге.

Захарова выразила надежду, что ситуация со счетами будет разрешена и России не придётся давать зеркальный ответ.

Ранее российский генконсул Александр Захаров заявил, что практически ежедневно в генконсульство России в Хьюстоне поступают угрозы.