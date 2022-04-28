В МИД России заявили о беспрецедентном давлении властей США на российских дипломатов

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Власти США оказывают беспрецедентное давление на российских дипломатов. Об этом заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.
В МИД России заявили о беспрецедентном давлении властей США на российских дипломатов
  • РИА Новости

«Это действительно беспрецедентное давление на наших дипломатов, которые работают по всему миру, в частности в Вашингтоне, со стороны властей США и включает, конечно, закрытие счетов двух генконсульств, причём внезапно, без заблаговременного уведомления», — заявила она на брифинге.

Захарова выразила надежду, что ситуация со счетами будет разрешена и России не придётся давать зеркальный ответ.

Ранее российский генконсул Александр Захаров заявил, что практически ежедневно в генконсульство России в Хьюстоне поступают угрозы.

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